Inter-Genoa 2-0, i nerazzurri continuano la volata verso lo scudetto

L’Inter dimentica l’eliminazione dalla Champions League e riprende la sua marcia verso il suo 21esimo scudetto. Nell’ultimo anticipo del sabato della 27esima giornata i nerazzurri hanno battuto facilmente il Genoa a San Siro per 2-0 portandosi momentaneamente a +13 sui cugini del Milan. A decidere il match le reti di Dimarco al 31esimo e di Calhanoglu (rigore) al 70esimo.

Per i liguri una battuta d’arresto che li lascia a 27 punti in graduatoria, 14esimi con soli tre punti in più rispetto alla zona retrocessione.

Dimarco: “Reagito dopo il Bodo, miei numeri contano poco senza titoli”

“Dopo ogni sconfitta la squadra ha sempre reagito alla grande, da qui alla fine tutte le vittorie saranno pesanti”. Così l’esterno dell’Inter Federico Dimarco, commentando a ‘Dazn’ il successo dei nerazzurri contro il Genoa, arrivato dopo l’eliminazione della squadra di Chivu contro i norvegesi del Bodo Glimt in Champions League. “Sono contento del gol”, ha aggiunto Dimarco, che ha sbloccato il risultato, “ma i miei numeri contano poco se non portano titoli”.

Il tabellino

Inter-Genoa 2-0

Marcatori: 31′ Dimarco, 70′ rig. Calhanoglu

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij (dal 67′ Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski (dal 76′ Frattesi), Mkhitaryan (dal 59′ Calhanoglu), Dimarco; Bonny (dal 76′ Diouf), Thuram (dal 59′ Esposito). All. Chivu

GENOA: (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi (dal 46′ Amorim), Martìn (dall’85’ Sabelli); Baldanzi (dal 66′ Messias); Vitinha (dal 60′ Ekuban), Colombo (dal 66′ Ekhator). All. De Rossi

Arbitro Fabbri

