Inter-Genoa oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

L’Inter scende in campo contro il Genoa oggi, sabato 28 febbraio, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il vantaggio in classifica sul Milan e dimenticare la brutta eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt. I nerazzurri sono stati sconfitti dai norvegesi sia all’andata che al ritorno, a San Siro, uscendo di scena prematuramente dalla competizione europea. Una delusione che si aggiunge a quella della Juventus, anche lei sconfitta ai play-off per mano dei turchi del Galatasaray. L’unica italiana a rimanere aggrappata con orgoglio alla Coppa dei Campioni è l’Atalanta, autrice di una pazza rimonta contro il Borussia Dortmund.

A San Siro arriva il Genoa

Il Genoa, invece, arriva alla sfida di San Siro con l’intenzione di guadagnare punti per allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione e avvicinarsi a metà classifica. La squadra guidata da Daniele De Rossi al momento è al 14° posto con 27 punti, a +3 dalle ultime: Lecce, Pisa e Verona. A dar forza ai rossoblu è anche la grande prestazione messa in campo la scorsa giornata di Serie A contro il Torino, superato con un sonoro 3-0. Nelle ultime cinque partite i grifoni hanno collezionato due vittorie, due sconfitte e un pareggio.

Inter-Genoa, probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu.

Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martín; Baldanzi; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Dove vedere la partita in tv

Inter-Genoa, match valido per la 27a giornata di Serie A, si può seguire in diretta su Dazn, Sky e Now tv. Fischio di inizio oggi, sabato 28 febbraio, alle ore 20.45, allo stadio San Siro di Milano.