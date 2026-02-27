Sorteggio ottavi Europa League 2026, sarà derby Bologna-Roma

Sarà Bologna-Roma agli ottavi di finale di Europa League 2026, un derby tutto italiano che regala grande entusiasmo ma che allo stesso tempo permetterà solo a un club azzurro di proseguire il cammino nella competizione. Il match di andata si giocherà giovedì 12 marzo allo stadio Dall’Ara mentre il ritorno sarà all’Olimpico giovedì 19 marzo. La vincente della sfida, ai quarti di finale, se la vedrà con una tra Lille e Aston Villa.

Massara: “Derby con Bologna? Rammarico per il ranking”

“Si perde un po’ del fascino della competizione europea, sappiamo che è una bella partita con una posta in palio molto grande. Sarà bello, il rammarico potrebbe essere semmai per il ranking, questo ovviamente non favorisce l’Italia“, ha detto il direttore sportivo della Roma Frederic Massara, ai microfoni di Sky Sport, al termine del sorteggio dell’urna di Nyon. “Saranno certamente due bellissime partite, il Bologna è una squadra forte e in salute. Sta tornando sui livelli delle ultime stagioni, saranno due sfide molto difficili. Siamo contenti di giocarle, sarà un bello spettacolo”, ha aggiunto.

Di Vaio: “Avremmo preferito evitare la Roma”

“La Roma è una grandissima squadra, c’è un po’ meno di sapore europeo. Avremmo preferito evitarla per tanti motivi, anche quello emotivo. La prepareremo bene, vedremo cosa succederà”, ha affermato il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio ai microfoni di Sky Sport. “Sarà una partita difficile con la consapevolezza che ci siamo ritrovando, siamo una squadra difficile da affrontare anche noi”, ha aggiunto. I rossoblu sono approdati agli ottavi dopo aver vinto ai play-off contro i norvegesi del Brann (con un punteggio complessivo di 2-0).

Il quadro degli ottavi di finale di Europa League

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League stabiliti dal sorteggio andato in scena a Nyon:

Ferencvaros-Braga

Panathinaikos-Betis Siviglia

Genk-Friburgo

Celta Vigo-Olympique Lione

Stoccarda-Porto

Nottingham Forest-Midtjylland

Bologna-Roma

Lille-Aston Villa