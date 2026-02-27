Sorteggio ottavi Champions League 2026: orario, come funziona e dove vederlo

L’urna di Nyon ha svelato il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2026. L’Italia purtroppo vanta una sola squadra, l’Atalanta che ha sconfitto ai play-off il Borussia Dortmund grazie a una pazza rimonta a Bergamo. Oltre alla Dea, alla prossima fase della Coppa dei Campioni, ci sono altri 15 club: alcuni illustri come Real Madrid, Manchester City e Barcellona e outsider come il Bodo/Glimt (che ha eliminato l’Inter) e il Galatasaray (che ha sconfitto la Juventus).
Le squadre agli ottavi di Champions League
- Arsenal
- Bayern Monaco
- Liverpool
- Tottenham
- Barcellona
- Chelsea
- Sporting Lisbona
- Manchester City
- Real Madrid
- Newcastle
- Atletico Madrid
- Bayer Leverkusen
- Galatasaray
- Psg
- Atalanta
- Bodo/Glimt
Chi affronta l’Atalanta
Sono otto le squadre teste di serie, ovvero i club che hanno chiuso la “League Phase” tra la posizione n°1 e la n°8. Per il sorteggio sono state preparate quattro urne e ciascun club testa di serie è stato accoppiato con uno che ha superato i play-off. L’Atalanta, unica italiana ancora in gara dopo l’eliminazione di Inter e Juventus, affronterà il Bayern Monaco.
Tutti gli accoppiamenti
- Psg-Chelsea
- Real Madrid-Manchester City
- Newcastle-Barcellona
- Bodo/Glimt-Sporting Lisbona
- Galatasaray-Liverpool
- Atalanta-Bayern Monaco
- Atletico Madrid-Tottenham
- Bayer Leverkusen-Arsenal
Le prossime date della Champions League
- Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
- Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
- Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
- Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)
Dove vedere il sorteggio di Champions League
Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2026 si può seguire in diretta, dalle ore 12, sul sito della Uefa Champions League. Si tiene, come da tradizione, a Nyon, in Francia.