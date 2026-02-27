Sorteggio ottavi Champions League 2026: orario, come funziona e dove vederlo

L’urna di Nyon ha svelato il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2026. L’Italia purtroppo vanta una sola squadra, l’Atalanta che ha sconfitto ai play-off il Borussia Dortmund grazie a una pazza rimonta a Bergamo. Oltre alla Dea, alla prossima fase della Coppa dei Campioni, ci sono altri 15 club: alcuni illustri come Real Madrid, Manchester City e Barcellona e outsider come il Bodo/Glimt (che ha eliminato l’Inter) e il Galatasaray (che ha sconfitto la Juventus).

Le squadre agli ottavi di Champions League

Arsenal

Bayern Monaco

Liverpool

Tottenham

Barcellona

Chelsea

Sporting Lisbona

Manchester City

Real Madrid

Newcastle

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Galatasaray

Psg

Atalanta

Bodo/Glimt

Chi affronta l’Atalanta

Sono otto le squadre teste di serie, ovvero i club che hanno chiuso la “League Phase” tra la posizione n°1 e la n°8. Per il sorteggio sono state preparate quattro urne e ciascun club testa di serie è stato accoppiato con uno che ha superato i play-off. L’Atalanta, unica italiana ancora in gara dopo l’eliminazione di Inter e Juventus, affronterà il Bayern Monaco.

Tutti gli accoppiamenti

Psg-Chelsea

Real Madrid-Manchester City

Newcastle-Barcellona

Bodo/Glimt-Sporting Lisbona

Galatasaray-Liverpool

Atalanta-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Tottenham

Bayer Leverkusen-Arsenal

Le prossime date della Champions League

Ottavi di finale : 10/11 e 17/18 marzo 2026

: 10/11 e 17/18 marzo 2026 Quarti di finale : 7/8 e 14/15 aprile 2026

: 7/8 e 14/15 aprile 2026 Semifinali : 28/29 e 5/6 maggio 2026

: 28/29 e 5/6 maggio 2026 Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

Dove vedere il sorteggio di Champions League

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2026 si può seguire in diretta, dalle ore 12, sul sito della Uefa Champions League. Si tiene, come da tradizione, a Nyon, in Francia.