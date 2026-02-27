Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 27 febbraio 2026

Ultima ora

Sorteggio ottavi Champions League 2026: orario, come funziona e dove vederlo

Sorteggio ottavi Champions League 2026: orario, come funziona e dove vederlo
Le formazioni dei gironi su un pannello elettronico accanto al trofeo della Champions League dopo il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale, delle semifinali e della finale della UEFA Champions League, presso la sede della UEFA a Nyon, in Svizzera (Martial Trezzini/Keystone via AP)
LaPresse
LaPresse

I bergamaschi sono l’unica italiana ancora in corsa

L’urna di Nyon ha svelato il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2026. L’Italia purtroppo vanta una sola squadra, l’Atalanta che ha sconfitto ai play-off il Borussia Dortmund grazie a una pazza rimonta a Bergamo. Oltre alla Dea, alla prossima fase della Coppa dei Campioni, ci sono altri 15 club: alcuni illustri come Real Madrid, Manchester City e Barcellona e outsider come il Bodo/Glimt (che ha eliminato l’Inter) e il Galatasaray (che ha sconfitto la Juventus).

Le squadre agli ottavi di Champions League

  • Arsenal
  • Bayern Monaco
  • Liverpool
  • Tottenham
  • Barcellona
  • Chelsea
  • Sporting Lisbona
  • Manchester City
  • Real Madrid
  • Newcastle
  • Atletico Madrid
  • Bayer Leverkusen
  • Galatasaray
  • Psg
  • Atalanta
  • Bodo/Glimt

Chi affronta l’Atalanta

Sono otto le squadre teste di serie, ovvero i club che hanno chiuso la “League Phase” tra la posizione n°1 e la n°8. Per il sorteggio sono state preparate quattro urne e ciascun club testa di serie è stato accoppiato con uno che ha superato i play-off. L’Atalanta, unica italiana ancora in gara dopo l’eliminazione di Inter e Juventus, affronterà il Bayern Monaco.

Tutti gli accoppiamenti

  • Psg-Chelsea
  • Real Madrid-Manchester City
  • Newcastle-Barcellona
  • Bodo/Glimt-Sporting Lisbona
  • Galatasaray-Liverpool
  • Atalanta-Bayern Monaco
  • Atletico Madrid-Tottenham
  • Bayer Leverkusen-Arsenal

Le prossime date della Champions League

  • Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
  • Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
  • Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
  • Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

Dove vedere il sorteggio di Champions League

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2026 si può seguire in diretta, dalle ore 12, sul sito della Uefa Champions League. Si tiene, come da tradizione, a Nyon, in Francia.

© Riproduzione Riservata