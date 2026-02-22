Genoa-Torino 3-0, De Rossi travolge Baroni e lo raggiunge in classifica

Un ottimo Genoa travolge per 3-0 il Torino, nell’anticipo di mezzogiorno della 26/a giornata di Serie A. Un successo importante in chiave salvezza per la squadra di De Rossi, che aggancia proprio i granata a quota 27 punti. Genoa aggressivo e scatenato fin dal primo tempo, quando sblocca il risultato al 21′ con Norton-Cuffy su respinta di Paleari sul tentativo di Ekuban. Al 40′ arriva il raddoppio, questa volta è lo stesso Ekuban a raccogliere la respinta del portiere granata al termine della percussione di Baldanzi. Nel finale di tempo il Toro resta in dieci per l’espulsione diretta di Ilkhan. Nella ripresa i granata con coraggio provano a riaprire la partita con un paio di iniziative di Vlasic e Zapata, ma la difesa genoana regge. Grifoni pericolosi a loro volta con l’imprendibile Baldanzi e poi ancora a segno all’83’ con Junior Messias per il 3-0 finale.