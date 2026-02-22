Serie A, le partite di oggi: si parte da Genoa-Torino. Orari e dove vederle in tv

Oggi domenica 22 febbraio 2026 scende in campo la Serie A. Dopo gli anticipi di ieri – con la sconfitta della Juve contro il Como, la vittoria dell’Inter a Lecce e il pareggio tra Cagliari e Lazio – quattro partite animeranno la domenica calcistica. I match in programma sono:

Genoa-Torino

Atalanta-Napoli

Milan-Parma

Roma-Cremonese.

La classifica aggiornata

Inter 64

64 Milan 54

Napoli 50

Roma 47

Juventus 46

46 Como 45

45 Atalanta 42

Sassuolo 35

35 Lazio 34

34 Bologna 33

Udinese 32

Parma 29

Cagliari 29

29 Torino 27

Cremonese 24

Genoa 24

Lecce 24

24 Fiorentina 21

Pisa 15

Verona 15

Sassuolo, Verona, Juventus, Como, Lecce, Inter, Cagliari e Lazio una partita in più.

Genoa-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla

Genoa-Torino apre la domenica di Serie A, il match è in programma alle 12.30 e sarà trasmesso in diretta e in esclusiva in tv e streaming su Dazn. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Ekuban, Baldanzi; Colombo

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Valsic, Aboubkhlal; Zapata, Simeone

Atalanta-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

Alle 15 tocca ad Atalanta-Napoli, big match della domenica. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in streaming e in tv su Dazn. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Olivera; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte

Milan-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla

Alle 18 a San Siro Milan-Parma, con i rossoneri di Massimiliano Allegri – oggi squalificato – che devono rispondere alla vittoria dell’Inter per non perdere terreno nella lotta scudetto. Il match sarà visibile in tv e streaming su Dazn e Sky Sport. Ecco le probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Landucci

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

Matchday is here! ⚡

Passion, intensity, and Rossonero heart ❤️‍🔥



Roma-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla

La domenica si chiude allo Stadio Olimpico con Roma-Cremonese, i giallorossi vogliono approfittare dell’ennesimo ko della Juventus per allungare nella corsa Champions. Il match è in programma alle 20.45 e sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn, in tv e streaming.