domenica 22 febbraio 2026

Serie A, le partite di oggi: si parte da Genoa-Torino. Orari e dove vederle in tv

Un pallone usato nei match ufficiali di Serie A. (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)
LaPresse
Ieri vittoria dell’Inter a Lecce, nuovo ko della Juventus in casa contro il Como

Oggi domenica 22 febbraio 2026 scende in campo la Serie A. Dopo gli anticipi di ieri – con la sconfitta della Juve contro il Como, la vittoria dell’Inter a Lecce e il pareggio tra Cagliari e Lazio – quattro partite animeranno la domenica calcistica. I match in programma sono:

  • Genoa-Torino
  • Atalanta-Napoli
  • Milan-Parma
  • Roma-Cremonese.

La classifica aggiornata

  •  Inter 64
  • Milan 54
  • Napoli 50
  • Roma 47
  • Juventus 46
  • Como 45
  • Atalanta 42
  • Sassuolo 35
  • Lazio 34
  • Bologna 33
  • Udinese 32
  • Parma 29
  • Cagliari 29
  • Torino 27
  • Cremonese 24
  • Genoa 24
  • Lecce 24
  • Fiorentina 21
  • Pisa 15
  • Verona 15

Sassuolo, Verona, Juventus, Como, Lecce, Inter, Cagliari e Lazio una partita in più.

Genoa-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla

Genoa-Torino apre la domenica di Serie A, il match è in programma alle 12.30 e sarà trasmesso in diretta e in esclusiva in tv e streaming su Dazn. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Ekuban, Baldanzi; Colombo

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Valsic, Aboubkhlal; Zapata, Simeone

Atalanta-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

Alle 15 tocca ad Atalanta-Napoli, big match della domenica. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in streaming e in tv su Dazn. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Olivera; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte

Milan-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla

Alle 18 a San Siro Milan-Parma, con i rossoneri di Massimiliano Allegri – oggi squalificato – che devono rispondere alla vittoria dell’Inter per non perdere terreno nella lotta scudetto. Il match sarà visibile in tv e streaming su Dazn e Sky Sport. Ecco le probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Landucci

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta. 

Roma-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla

La domenica si chiude allo Stadio Olimpico con Roma-Cremonese, i giallorossi vogliono approfittare dell’ennesimo ko della Juventus per allungare nella corsa Champions. Il match è in programma alle 20.45 e sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn, in tv e streaming.

