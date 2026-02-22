Serie A, le partite di oggi: si parte da Genoa-Torino. Orari e dove vederle in tv

Oggi domenica 22 febbraio 2026 scende in campo la Serie A. Dopo gli anticipi di ieri – con la sconfitta della Juve contro il Como, la vittoria dell’Inter a Lecce e il pareggio tra Cagliari e Lazio – quattro partite animeranno la domenica calcistica. I match in programma sono:
- Genoa-Torino
- Atalanta-Napoli
- Milan-Parma
- Roma-Cremonese.
La classifica aggiornata
- Inter 64
- Milan 54
- Napoli 50
- Roma 47
- Juventus 46
- Como 45
- Atalanta 42
- Sassuolo 35
- Lazio 34
- Bologna 33
- Udinese 32
- Parma 29
- Cagliari 29
- Torino 27
- Cremonese 24
- Genoa 24
- Lecce 24
- Fiorentina 21
- Pisa 15
- Verona 15
Sassuolo, Verona, Juventus, Como, Lecce, Inter, Cagliari e Lazio una partita in più.
Genoa-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla
Genoa-Torino apre la domenica di Serie A, il match è in programma alle 12.30 e sarà trasmesso in diretta e in esclusiva in tv e streaming su Dazn. Ecco le probabili formazioni:
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Ekuban, Baldanzi; Colombo
Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Valsic, Aboubkhlal; Zapata, Simeone
Atalanta-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla
Alle 15 tocca ad Atalanta-Napoli, big match della domenica. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in streaming e in tv su Dazn. Ecco le probabili formazioni:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Olivera; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte
Milan-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla
Alle 18 a San Siro Milan-Parma, con i rossoneri di Massimiliano Allegri – oggi squalificato – che devono rispondere alla vittoria dell’Inter per non perdere terreno nella lotta scudetto. Il match sarà visibile in tv e streaming su Dazn e Sky Sport. Ecco le probabili formazioni:
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Landucci
Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
Roma-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla
La domenica si chiude allo Stadio Olimpico con Roma-Cremonese, i giallorossi vogliono approfittare dell’ennesimo ko della Juventus per allungare nella corsa Champions. Il match è in programma alle 20.45 e sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn, in tv e streaming.