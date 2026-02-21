Lecce-Inter oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi, 21 febbraio, a Lecce, l’Inter di Cristian Chivu, che deve immediatamente scrollarsi di dosso le tossine della sconfitta in Champions contro il Bodo Glimt. In Puglia i nerazzurri cercano i tre punti anche per consolidare la fuga in vetta alla classifica. L’Inter dovrà però fare a meno del suo bomber, Lautaro, che è infortunato.

Per Lautaro Martinez risentimento al soleo sinistro

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez si è sottoposto ieri mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami – fa sapere il club nerazzurro – hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana.

Lecce-Inter: le probabili formazioni

Lecce (4-2-3-1) : Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira.

: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram.

Lecce-Inter: orario e dove vederla

La partita tra Lecce e Inter, valida per la 26esima giornata di serie A, è in programma oggi alle 18 al Via del Mare di Lecce. Il match sarà visibile in diretta su Dazn, anche in streaming.