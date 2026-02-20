Home > Calcio > Infortunio Lautaro, cosa si è fatto e tempi di recupero

Lautaro Martinez non sarà disponibile per la trasferta di Lecce. L’attaccante argentino, sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali all’Istituto Humanitas di Rozzano, deve recuperare da un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua condizione sarà rivalutata la prossima settimana, fa sapere l’Inter in una nota. Il capitano nerazzurro si è infortunato durante il match perso contro il Bodo/Glimt per 3-1 e valido per i play-off di Champions League. Il tecnico Cristian Chivu spera di riaverlo in rosa per il derby contro il Milan, in programma domenica 8 marzo. “Sarà fuori per un bel po’. Non sono un medico, si è fatto male. E’ un infortunio muscolare”, aveva detto l’allenatore romeno.

Lautaro e il match di ritorno contro il Bodo/Glimt

Con molta probabilità Lautaro non sarà presente nemmeno per il ritorno contro il Bodo/Glimt a San Siro il 24 febbraio, gara decisiva per il passaggio del turno e l’approdo agli ottavi di finale di Champions. L’incontro di qualche giorno fa, in Norvegia, non è andato come previsto: i nerazzurri sono stati sconfitti 3-1 dalla formazione guidata da Kjetil Knutsen. A Milano servirà un’impresa con i nerazzurri costretti a vincere con due gol di scarto per andare ai supplementari.

I prossimi impegni dell’Inter

Lecce-Inter , 20 febbraio ore 18.00

, 20 febbraio ore 18.00 Inter-Bodo/Glimt , 24 febbraio ore 21.00

, 24 febbraio ore 21.00 Inter-Genoa , 28 febbraio ore 20.45

, 28 febbraio ore 20.45 Como-Inter , 3 marzo ore 21.00

, 3 marzo ore 21.00 Milan-Inter, 8 marzo ore 20.45

Tutti gli infortuni di Lautaro

Per il n°10 nerazzurro si tratta del primo problema fisico della stagione 2025/2026. La scorsa annata, invece, il 28enne di Bahía Blanca ha subìto ben quattro infortuni per un totale di 40 giorni di assenza dal campo.