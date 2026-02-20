Cristiana Girelli saluta la Juventus e va negli Usa

Cristiana Girelli, bandiera della Juventus e della Nazionale, lascia il club bianconero. L’attaccante andrà in prestito al Bay FC, squadra di San Jose (California), che milita nel campionato statunitense di NWSL, uno dei migliori al mondo. Negli Usa ritroverà alcune compagne che vestono la maglia azzurra come Sofia Cantore, Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit) e Lisa Boattin (Houston Dash).

I numeri di Cristiana Girelli

Giovedì Girelli ha salutato il popolo bianconero al termine del match di Champions League contro il Wolfsburg – perso 2-0 in casa e costato l’eliminazione dal torneo. In otto stagioni con la maglia della Vecchia Signora, la 35enne di Gavardo ha segnato 150 gol mentre sono oltre 350 quelli fatti in carriera nel campionato italiano con indosso anche i colori di Verona e Brescia. Il suo esordio in A è arrivato il 5 novembre 2005, quando aveva solo 15 anni. Negli anni ha collezionato 10 scudetti (tre con il Verona, due con il Brescia e cinque con la Juventus), nove Coppe Italia, 12 Supercoppe e a più riprese è stata eletta tra le migliori giocatrici del nostro campionato.

In Nazionale Girelli ha realizzato 61 reti in 126 partite e la scorsa estate ha brillato agli Europei disputati in Svizzera (e vinti dall’Inghilterra). Ha trascinato le azzurre fino alla semifinale, persa ai tempi supplementari contro la squadra inglese, e durante tutta la competizione ha segnato tre gol (alla pari di calciatrici come Alexia Putellas e Stina Blackstenius).

Inoltre si è classificata al 16° posto del ranking stilato per il Pallone d’Oro 2025. Un riconoscimento importante per Girelli che ha chiuso la scorsa stagione con la vittoria della Serie A e della Coppa Italia e la realizzazione di 19 reti.