Jagiellonia Białystok-Fiorentina oggi in Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Vanoli senza Kean e Gudmundsson. Occasione per Fabbian e Fazzini

Fiorentina in campo questa sera per i play-off di Conference League contro lo Jagiellonia Białystok, squadra polacca al comando della Ekstraklasa (massima divisione del campionato polacco). Fischio di inizio alle ore 21 allo Bialystok City Stadium mentre la gara di ritorno si giocherà giovedì 26 febbraio allo stadio Franchi di Firenze.

Fiorentina senza Kean e Gudmundsson

Un avversario non insormontabile per la squadra guidata da Paolo Vanoli che dovrà affidarsi alle seconde linee. Fuori Kean e Gudmundsson, dentro Piccoli. Occasione per Mandragora, Fabbian e Fazzini. Assenti Rugani e Brescianini, non inseriti nella lista Uefa. La Fiorentina, dunque, è chiamata a vincere per mettere un piede agli ottavi di finale e proseguire il cammino in Conference League. Da mettere in stand-by il campionato, dove la Viola gioca per la salvezza. Terz’ultima in classifica a quita 21 punti, è a -3 da Lecce, Genoa e Cremonese e a +6 su Pisa e Verona.

Jagiellonia Białystok

Lo Jagiellonia Białystok milita in Ekstraklasa, la massima divisione polacca. E’ primo in classifica con 36 punti, +2 sul Górnik Zabrze. Fondato nel 1920, ha vinto un solo campionato nella stagione 2023/2024, una Coppa di Polonia (2009-2010) e due Supercoppe (2010, 2024). La squadra ha chiuso la “fase campionato” di Conference League al 17° posto a quota nove punti.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Vanoli.

Jagiellonia Białystok (4-2-3-1): Abramowicz; Wdowik, Pelmard, B. Vital, Wojtuszek; Mazurek, Romanczuk; Nahuel Leiva, Pozo, Bazdar; Rallis. Allenatore: Siemieniec.

Dove vedere la partita in tv

La gara di andata, valida per i play-off di Conference League, tra Jagiellonia Białystok e Fiorentina si può seguire in diretta in esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go.