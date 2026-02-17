Galatasaray-Juventus oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi, 17 febbraio, la Juventus di Luciano Spalletti, dopo la sconfitta contro l’Inter e le polemiche seguite al match di campionato. Gli uomini di Spalletti andranno in Turchia per affrontare il Galatasaray nell’andata dei play-off.

Spalletti: “In sfide come quella con il Galatasaray non puoi nasconderti”

“Quando si gioca sul doppio confronto come in questo playoff, sono importanti entrambe le gare e la seconda si porta dietro quanto successo nei primi 90 minuti: non sono sfide in cui puoi nasconderti, ogni esitazione sarà un vantaggio preso dagli avversari, soprattutto in stadi e contesti come questo”. Lo ha detto in conferenza stampa l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti, alla vigilia del match d’andata del playoff di Champions League contro il Galatasaray. “Mi è piaciuto tanto l’atteggiamento che la squadra ha avuto a Milano: ho detto ai ragazzi che sono orgoglioso di loro e non li cambierei con nessuno”, ha spiegato. “Dobbiamo essere bravi a non subire le prime aggressioni del Galatasaray, a uscirne fuori e a giocare il nostro calcio. Attraverso il palleggio dobbiamo provare a fare la partita che vogliamo, sappiamo che quella sarà la chiave per puntare al successo”, ha aggiunto.

“Non portiamo qui dentro quanto accaduto nella gara precedente, ma quello che andremo a fare: meglio fare pulizia e tornare in campo con l’entusiasmo corretto e la felicità di sfidare dei grandi avversari. Questa è una partita che giustamente sentono tutti, i ragazzi stanno bene e il gruppo è al top davanti a un contesto del genere: non c’è bisogno di alzare l’asticella, ma da dimostrare che siamo all’altezza di queste gare“, ha proseguito il tecnico bianconero. “Queste sfide possono essere una svolta per chiunque, ci siamo allenati ieri e fino a domani sera non vedrò i giocatori in azione: dobbiamo valutare la condizione di Thuram, ma anche quelle di altri ragazzi”.

Galatasaray-Juventus: le probabili formazioni

: Cakir, Sallai, Davinson Sanchez, Bardakci, Jakobs, Torreira, Gundogan, Baris Yilmaz, Yunus Akgun, Osimhen, Icardi. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceicao, Miretti, Yildiz, McKennie.

Galatasaray-Juventus: orario e dove vederla

La partita di andata dei playoff di Champions League tra Galatasaray e Juventus è in programma alle 18.45 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.