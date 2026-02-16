Totti alla Roma? L’ex numero 10 rivela: “Io a cena con Gasperini, stiamo discutendo alcuni dettagli”

Le voci che vorrebbero Francesco Totti tornare alla Roma si susseguono da settimane, un sogno per i tanti tifosi giallorossi orfani da anni del ‘capitano‘, che non si è lasciato nel migliore dei modi con quella che è stata la sua casa, praticamente per tutta la sua vita. Intervistato da Sky Sport, a margine dell’evento Betsson a Milano, l’ex numero 10 ha confermato la possibilità di un clamoroso ritorno. “Sono un tifoso in questo momento, parlo al di fuori di Trigoria ora. Roma è sempre stata casa mia. Sono contento di quello che stanno facendo, del percorso. Ci sono state un po’ di voci in quest’ultimo periodo È vero che stiamo parlando, stiamo discutendo di alcuni dettagli. Stiamo decidendo la cosa migliore per tutti. Spero che riusciamo prima o poi a risolvere questa situazione”, ha aggiunto.

Totti a cena con Gasperini

“Gasperini? Siamo tutti dietro a lui a spingerlo, perché possa tornare presto in Champions League con la Roma. Ci sono stato vicino a Gasperini, a cena fuori, al di fuori della Roma. Abbiamo parlato di tutto, non solo di calcio”, ha aggiunto l’ex capitano giallorosso.

Cosa aveva detto Ranieri

“Un ritorno di Totti alla Roma? So che i Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche perché lui è davvero parte della Roma” aveva confessato l’ex tecnico ai microfoni di Sky Sport. Alla vigilia della gara col Cagliari, anche Gasperini aveva aperto al ritorno a Trigoria dell’ex capitano. “Lo faccio giocare subito – aveva ironizzato l’allenatore – Però deve allenarsi bene e correre, altrimenti gli togliamo 15 o 20 anni”.