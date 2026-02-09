Serie A, oggi Roma-Cagliari: orari, probabili formazioni e dove vederla

Si conclude oggi, 9 febbraio, la 24esima giornata di Serie A. Due le partite in programma: alle 18.30 il derby lombardo Atalanta-Cremonese e alle 20.45 il posticipo Roma-Cagliari. Rinviata invece al prossimo 18 febbraio la partita tra Milan e Como, che non si è disputata nel weekend perché lo stadio di San Siro ha ospitato la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026.

La Roma cerca l’aggancio al quarto posto

La Roma cerca l’aggancio al quarto posto, al momento in mano alla Juventus di Luciano Spalletti. I giallorossi arrivano al match contro il Cagliari partendo dalla brutta battuta d’arresto della scorsa settimana, quando hanno perso 0-1 in casa dell’Udinese. Quella di stasera si preannuncia una partita ostica, viste anche le assenze di Paulo Dybala, alle prese con una contusione al ginocchio, Stephan El Shaarawi e Manu Koné. Alla Roma serve una vittoria per continuare a credere alla Champions League, obiettivo dichiarato della società e di Gian Piero Gasperini.

Il Cagliari è reduce da tre successi consecutivi e ha bisogno di tre punti chiave per tenersi lontano dalla zona retrocessione: la salvezza si aggira intorno alla soglia psicologica dei 40 punti e al momento i sardi ne hanno 28. Fabio Pisacane non avrà a disposizione Mina, Borrelli, Deiola, Folorunsho, Felici e Belotti, mentre in attacco potrebbe decidere di affidarsi al duo Kilicsoy–Esposito.

I bookmakers danno quasi per scontata la vittoria giallorossa, quotata 1.52 sul sito di scommesse William Hill. Il Cagliari è però storicamente un avversario complicato per la Roma: nel match di andata i sardi hanno vinto grazie all’1-0 messo a segno da Gianluca Gaetano e la squadra di Gasperini ha chiuso la partita in dieci dopo l’espulsione di Zeki Çelik. Insomma, il risultato tra le due non è scontato, per quanto il pareggio sia quotato 4.00 e la vittoria sarda 7.00.

Probabili formazioni

Roma-Cagliari, stadio Olimpico di Roma, ore 20.45

Roma (4-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Ayanoui, Cristante, Wesley; Soulè, Zaragoza; Malen

Cagliari (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, Esposito

Dove vedere la partita

Il posticipo delle 20.45 tra Roma e Cagliari sarà trasmesso da DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Il match sarà disponibile anche in streaming su SkyGo e NOW.