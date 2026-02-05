Home > Calcio > Totti torna alla Roma? L’ipotesi è concreta: ecco perché

Francesco Totti potrebbe tornare a casa, alla Roma, dove ha giocato per tutta la sua carriera da calciatore e dove ha trascorso anche un periodo come dirigente.

Ranieri apre: ecco perché un ritorno è possibile

“Un ritorno di Totti alla Roma? So che i Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche perché lui è davvero parte della Roma”. Così il Senior Advisor della Roma, Claudio Ranieri, intervistato in esclusiva su Sky Sport da Paolo Assogna. A precisa domanda, l’ex tecnico giallorosso ha aperto al ritorno dell’ex capitano alla Roma: “I Friedkin ci stanno pensando”, ha detto Ranieri.