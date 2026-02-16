Cagliari-Lecce 0-2, scatto salvezza per i salentini con i gol di Gandelman e Ramadani

I giallorossi, al secondo successo consecutivo, salgono a quota 24 e agganciano Genoa e Cremonese

Il Lecce sbanca Cagliari e conquista tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza. I salentini di Di Francesco si impongono 2-0 all’Unipol Domus nel posticipo della 25/a giornata di Serie A. Decisive le reti nella ripresa di Gandelman (65′) e Ramadani (76′). In classifica il Lecce, al secondo successo consecutivo, sale a quota 24 e aggancia Genoa e Cremonese. Secondo ko di fila per i sardi di Pisacane che restano fermi a 28.