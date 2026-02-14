Bove torna in campo: esordio in Preston-Watford dopo 14 mesi

Un sogno che diventa realtà. Dopo 14 mesi Edoardo Bove è tornato a calcare un campo di calcio da professionista. L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina ha infatti effettuato il suo esordio con la maglia del Watford, nel match giocato in casa del Preston valido per la 32esima giornata della Championship. Bove è entrato all’86’ al posto del marocchino Imran Louza. Per la cronaca la partita è terminata sul 2-2. Bove era assente dai campi di calcio da quel drammatico 1 dicembre 2024 quando accusò un malore con la maglia della Fiorentina nella partita contro l’Inter. Operato con l’inserimento di un defibrillatore sottocutaneo, Bove non può giocare in Italia secondo i regolamenti. In Inghilterra, invece, questo è permesso.