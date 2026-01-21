Watford, ufficiale l’ingaggio di Edoardo Bove

Ora è ufficiale: Edoardo Bove torna a giocare. L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina riparte dal Watford, nella serie Championship inglese. In un comunicato sul suo sito internet, il club britannico “è lieto di aver completato l’ingaggio di Edoardo Bove. Il 23enne ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con Vicarage Road, dopo la risoluzione consensuale del suo contratto con l’AS Roma”.

“Siamo lieti che Edoardo abbia scelto noi tra le tante opzioni che aveva”, ha dichiarato Valon Behrami, Assistente del Direttore Sportivo. “Questo è la testimonianza del rapporto che abbiamo costruito con lui, della reputazione del club e dell’ambizione del proprietario. Edoardo è un talento di alto livello e comprovato ed è qui per aiutarci a raggiungere l’obiettivo del proprietario, ovvero lottare per il ritorno in Premier League”, ha aggiunto.

L’analisi del cardiologo

“Bove ha avuto una torsione di punta, che potrebbe evolvere verso una fibrillazione ventricolare. Si tratta di un’aritmia cardiaca potenzialmente letale: il cuore smette di pompare il sangue con regolarità e dopo tre minuti si produce un arresto cardiocircolatorio, con danni cerebrali”, spiega a LaSalute il professor Ciro Indolfi, presidente della Federazione italiana di cardiologia e docente di Cardiologia all’Università della Calabria.