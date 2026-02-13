Pisa-Milan oggi in Serie A: orari, probabili formazioni e dove vederla

Inizia oggi, 13 febbraio, la 25esima giornata di Serie A. In programma una sola partita, l’anticipo delle 20.45 tra Pisa e Milan. Una sfida che mette contro gli antipodi della classifica: i rossoneri secondi e i toscani penultimi.

Gli uomini di Massimiliano Allegri non devono lasciare o perdere punti sul campo, pena veder aumentare il divario con la capolista Inter. Il distacco attuale tra le due squadre di Milano al momento ammonta a 8 lunghezze, anche se i rossoneri hanno una partita in meno da recuperare, quella con il Como: il match si disputerà il prossimo 18 febbraio. La partita, inizialmente prevista per il 6 febbraio, era stata rimandata per permettere allo stadio di San Siro di ospitare la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il Milan quindi arriva alla sfida con i toscani a dieci giorni dall’ultima partita disputata, la trasferta del 3 febbraio contro il Bologna: finì 0-3 per i rossoneri.

Anche per il Pisa è essenziale vincere, se vuole alimentare le flebili speranza di salvezza. Con soli 15 punti in 24 partite, la squadra guidata dallo svedese Oscar Hiljemark è appaiata in fondo alla classifica insieme a un Verona sempre più in crisi. Lo scontro diretto della settimana scorsa si è risolto con un pareggio a reti inviolate che non ha giovato nessuna delle due formazioni. I toscani quindi proveranno a rialzare la testa contro il Milan.

Ad arbitrare l’anticipo di questa sera sarà Michael Fabbri di Ravenna. Ad assisterlo Davide Imperiale e Matteo Passeri, mentre il quarto uomo sarà Marco Piccinini. Seduti in sala Var, Gianluca Aureliano e Marco Serra.

Probabili formazioni

Pisa-Milan, Cetilar Arena di Pisa, ore 20.45

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Loftus-Cheek

Pisa (3-4-3): Scuffet; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Durosinmi, Tramoni

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa su Dazn, sia sui canali tv sia in streaming. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, la gara sarà visibile anche sul canale 214 di Sky.