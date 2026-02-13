Serie A: Milan a Pisa per restare in scia Inter, Allegri recupera Pulisic

Obiettivo: massimizzare il risultato degli scontri diretti per avvicinare l’Inter o consolidare il secondo posto in classifica. Il Milan riparte da Pisa, aprendo la 25esima giornata di Serie A dopo la pausa forzata per la cerimonia di apertura di Milano Cortina che fatto slittare il match interno col Como al 18 febbraio. Occcasione ghiotta per i rossoneri, chiamati ad affrontare i toscani in un turno che vedrà fronteggiarsi Inter e Juventus e Napoli e Roma, ovvero le principali rivali nella corsa scudetto e in quella per la qualficazione Champions. “È un turno molto importante. Quando le altre hanno gli scontri diretti vincere sarebbe importante”, ha ammesso alla vigilia Massimiliano Allegri, che può sorridere per il recupero di Christian Pulisic. Ultima chiamata per i toscani nerazzurri, fanalini di coda della classifica con il Verona.