Serie A, Bologna-Milan 0-3

Il Milan cala il tris a Bologna e resta nella scia dell’Inter. La formazione di Allegri si impone 3-0 al Dall’Ara nel match che ha chiuso la 23/a giornata di Serie A. Rossoneri in vantaggio al 20′ con Loftus-Cheek. Al 39′ il raddoppio su rigore procurato e realizzato da Nkunku. Ad inizio ripresa, Rabiot chiude i giochi favorito da un errore di Miranda (48′). Il successo permette al Milan di salire a quota 50 e di restare a -5 dall’Inter capolista. Per il Bologna, che resta fermo a 30, terzo ko consecutivo.