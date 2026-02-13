Il Milan ha battuto il Pisa 2-1 all’Arena Garibaldi nell’anticipo di Serie A di stasera. I rossoneri sono passati in vantaggio con un gol di Loftus-Cheek al 39esimo del primo tempo. Alla ripresa, il Pisa segna il gol del pareggio con una rete di Felipe Loyola al 71esimo. All’85esimo ci pensa Luka Modric a segnare il gol che porta i rossoneri alla vittoria. Nel recupero espulso Rabiot. In classifica il Milan torna a -5 dall’Inter. In settimana, i rossoneri torneranno in campo per recuperare la partita contro il Como.
Pisa-Milan 1-2, un lampo di Modric nel finale lascia accesi i sogni scudetto
