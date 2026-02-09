Stadio Flaminio, la Lazio presenta i documenti per la riqualificazione

Con una nota, il comune di Roma ha ufficializzato la ricezione dei documenti della Lazio per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. “Questa mattina il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto dalla Ss Lazio tramite pec la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo numero 38 del 2021). Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l’iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare”.

Sarri: “Vorrei allenare nel nuovo stadio Maestrelli”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, in più di un’occasione ha ribadito il suo desiderio di chiudere la carriera da allenatore in biancoceleste e nel nuovo stadio. “Spero che la Lazio riesca a prendere il Flaminio, che nella prima partita ci sia io in panchina e che lo stadio si chiami Tommaso Maestrelli”.