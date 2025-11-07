Stadio della Lazio, Lotito: "Progetto già pronto, ragioniamo sulla proprietà"

“Stiamo lavorando, la partita è tutta sul diritto di superficie. Siamo pronti con il piano ma il tema è il diritto di superficie senza il quale non potremmo certo investire 430 milioni, 140 dei quali verranno utilizzati sul territorio. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito a margine della presentazione del “quarto rapporto alla città” promosso dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Sul palco il sindaco ha annunciato la presentazione del progetto definitivo dello stadio della Roma entro novembre e la possibilità di ragionare sul Flaminio per la Lazio “C’è un progetto, mica stiamo parlando di teoria e se il Comune dà la pubblica utilità presenteremo il progetto definitivo. Sulla proprietà stiamo ragionando, io ho proposto due soluzioni: o la vendita come hanno fatto a Milano o la concessione del diritto di superficie per almeno 99 anni. Sull’investimento non ci sono altri soci, la Lazio è economicamente forte per sostenerlo”.