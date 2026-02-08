Lecce-Udinese 2-1, decide Banda al 90′

Termina 2–1 il match tra Lecce e Udinese valido per la 24esima giornata di Serie A. I salentini la sbloccano al 5’ con Gandelman che sfrutta un errore della difesa friulana e batte Okoye. Il pareggio arriva con Solet al 27’, che realizza un calcio di rigore assegnato per fallo di Gaspar. Al 90′ la giocata decisiva: una punizione di Banda dalla distanza che trafigge Okoye. Il Lecce conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza, portandosi a quota 21. L’Udinese si ferma dopo il successo sulla Roma e resta a 32 punti.