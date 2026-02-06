Verona-Pisa oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Verona-Pisa è il match che apre la 24a giornata di Seria A. Le squadre scendono in campo questa sera, venerdì 6 febbraio, alle ore 20.45, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, per dare vita a una delle sfide salvezza più importanti di questo campionato. Veneti e toscani sono rispettivamente all’ultimo e penultimo posto della classifica, entrambe a quota 14 punti, sperate solo dalla differenza reti (-23 contro -21).

L’obiettivo è uscire dalla zona retrocessione e cercare di agganciare la Fiorentina – terzultima con 17 punti – che sabato sera affronterà il Torino al Franchi. Inoltre la gara di questa sera segna l’esordio dei due nuovi tecnici, Paolo Sammarco per i gialloblu (al posto dell’esonerato Paolo Zanetti) e Oscar Hiljemark per i nerazzurri (che hanno esonerato Alberto Gilardino). Per gli ex allenatori dei due club sono state fatali le sconfitte rimediate nella scorsa giornata in cui il Verona ha perso 4-0 in casa del Cagliari e il Pisa è stato superato 3-1 dal Sassuolo.

Verona-Pisa, probabili formazioni

Verona (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Lirola, Lovric, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Bowie, Orban. All. Sammarco

Pisa (3-4-2-1) : Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. All. Hiljemark

I precedenti

Nella giornata di andata, giocata il 18 ottobre 2025, gialloblu e nerazzurri hanno pareggiato per 0-0. Per dare uno sguardo agli altri match bisogna andare indietro alla stagione di Serie B 2016/2017, annata in cui Hellas e Pisa hanno rimediato altri due pareggi (0-0 e 1-1).

Dove vedere la partita in tv

Verona-Pisa, match valido per la 24a giornata di Serie A, si gioca questa sera, venerdì 6 febbraio, alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Dazn.