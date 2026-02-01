Alberto Gilardino esonerato dal Pisa, fatale la sconfitta col Sassuolo: “Decisione sofferta”

Dopo la sconfitta per 1-3 con il Sassuolo il Pisa ha annunciato l’esonero di Alberto Gilardino. “Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra – si legge nel comunicato del club toscano – Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra”.