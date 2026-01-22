Europa League: Roma-Stoccarda 2-0

Continua la marcia della Roma in Europa League. La formazione di Gasperini supera lo Stoccarda nell’incontro valido per la settima giornata della fase campionato e centra il quarto successo consecutivo. I giallorossi si impongono 2-0 all’Olimpico e continuano a sognare la qualificazione diretta. Grande protagonista Pisilli, autore di una doppietta (40′ e 93′). In classifica Roma a quota 15 punti e sesta, Stoccarda fermo a quota 12.