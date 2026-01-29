Accesso Archivi

Europa League, Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3: rossoblù ai playoff

Il gol di Orsolini in Maccabi Tel Aviv-Bologna del 29 gennaio 2026 (foto AP/Darko Vojinovic)
Le reti di Rowe, Orsolini e Pobega

Il Bologna batte 3-0 in trasferta il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Backa Topola in Serbia nel match valido per l’ultima giornata della ‘league phase’ di Europa League, blinda un posto ai playoff ottenendo il fattore campo nella gara di ritorno ma non riesce a raggiungere i primi otto posti e la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Nel primo tempo sblocca la partita al 35′ Rowe, bravo a raccogliere la corta respinta di Melika sul tiro dal limite dell’area di rigore di Moro. In avvio ripresa, al 2′, mette in sicurezza il risultato Orsolini con un’azione personale e un mancino sul primo palo che supera il portiere. In pieno recupero Pobega firma il tris con una conclusione vincente dal cuore dell’area di rigore su assist dalla sinistra.

Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3, il tabellino

Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3 (0-1 p.t.) – 35′ Rowe, 47′ Orsolini, 90+4′ Pobega

Maccabi Tel Aviv (3-5-2): Melika; Shlomo (51′ Asante), Heitor, Ben Hamo (79′ Shahar); Revivo, Sissokho, Lederman, Andrade (51′ Varela), Ben Harush; Madmon (67′ Ben Simon), Peretz (79′ Davida). All. Romann

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Miranda, Casale, Vitik, Zortea; Moro (86′ Pobega), Freuler; Rowe (52′ Bernardeschi), Ferguson (86′ Odgaard), Orsolini (70′ Cambiaghi); Castro (70′ Dallinga). All. Italiano

Ammoniti: Shlomo (M)

Arbitro: Goga Kikacheishvili (Georgia)

