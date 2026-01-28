Home > Calcio > Serie A, stop a trasferte ultras Napoli e Lazio fino a fine stagione dopo gli scontri in A1

Dopo i gravi fatti accaduti in A1 tra gli ultras del Napoli e della Lazio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi delle due squadre fino al termine della stagione. Il divieto di trasferta non si applicherà al derby Roma-Lazio ancora da calendarizzare, ma al momento in programma per il prossimo 17 maggio, in ragione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie.