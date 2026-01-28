Champions League, oggi Napoli-Chelsea: probabili formazioni e dove vederla

Oggi, mercoledì 28 gennaio, è una serata decisiva per il Napoli di Antonio Conte, che questa sera accoglie il Chelsea al Maradona per l’ottava e ultima giornata del girone unico di Champions League. Tutte e 36 le squadre impegnate nella competizione scenderanno in campo contemporaneamente alle 21 e i partenopei sono obbligati a vincere se vogliono sperare di qualificarsi per i play off. Il Napoli in questo momento è 25esimo, eliminato dalla Champions e questa sera sarà un match tutt’altro che facile, contro i Blues di Rosenior che puntano a mantenere quantomeno l’ottavo posto, che vorrebbe dire qualificazione diretta.

Napoli-Chelsea: le probabili formazioni

Con Milinkovic-Savic infortunato, Conte si affiderà a Meret tra i pali. Nonostante il recupero di Lukaku, il belga siederà ancora in panchina, con Hojlund che agirà da unica punta supportato da Vergara ed Elmas.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund

Modulo quasi speculare per Rosenior, con Palmer, Enzo Fernandez e Neto che agiranno alle spalle di Joao Pedro.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro

Conte: “Contro Chelsea dare tutto e uscire a testa alta”

“Sarà sicuramente una bella partita, emozionante contro un grande avversario e una grande squadra che ho avuto il piacere di allenare per due anni, vincendo una Premier e una FA Cup e togliendoci delle soddisfazioni. So che tipo di club, di calciatori, di mentalità, di idee andiamo ad affrontare, ci arriviamo con la giusta voglia, la giusta determinazione e la giusta consapevolezza”, ha dichiarato Antonio Conte alla vigilia della sfida. “Sappiamo di giocarci tutto, sappiamo la forza dell’avversario e c’è rispetto, ma andiamo avanti per la nostra strada sapendo che stiamo facendo qualcosa di importante e che dovremo dare tutto per uscire dal campo a testa alta, poi vedremo che tipo di risultato uscirà – ha aggiunto – La sfida con la Juve ha lasciato strascichi? Sono gare dove le energie fisiche e mentali spese sono di più ma c’è un’altra partita importante contro un top club europeo e saremo gli stessi di Torino”.

Napoli-Chelsea: dove vederla

Napoli-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.