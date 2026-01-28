Champions League, oggi Monaco-Juventus: probabili formazioni e dove vederla

La Juventus di Luciano Spalletti è pronta per l’ultimo atto della fase a girone unico della Champions League, in cui se la vedrà con il Monaco. Oggi, mercoledì 28 gennaio, tutte e 36 le squadre partecipanti giocheranno in contemporanea alle ore 21 per l’ottava giornata. Per qualificarsi direttamente agli ottavi, i bianconeri dovranno necessariamente vincere e sperare nel passo falso delle squadre che li precedono. La Juventus è infatti a quota 12 punti, solo una lunghezza dall’ottavo posto occupato dal Chelsea, ma si trova al momento in 15esima posizione, all’interno di un ampio pacchetto di squadre tutte raggruppate in pochissimi punti.

Monaco-Juventus: le probabili formazioni

Qualche dubbio per Luciano Spalletti. Ballottaggio al centro della difesa tra Bremer e Gatti, con il brasiliano al momento favorito. Kostic si candida per un posto da titolare, insidiato da Cabal. Davanti sicuri di un posto Openda e Yildiz, con Conceiçao che dovrebbe essere preferito a Miretti.

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Kostic; Conceiçao, Openda, Yildiz

Idee più chiare invece per Pocognoli, che dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Caio Henrique, Teze, Kehrer e Vanderson a protezione di Kohn. In attacco Balogun unica punta supportato da Golovin, Fati e Akliouche.

Monaco (4-2-3-1): Kohn; Caio Henrique, Teze, Kehrer, Vanderson; Zakaria, Camara; Golovin, Fati, Akliouche; Balogun

Spalletti: “Monaco non farà calcoli, giocare per vincere per aspirare a ottavi“

“Loro non faranno calcoli, ci verranno addosso per vincere, non possono permettersi di tenere la partita in bilico fino all’ultimo. Anche noi andiamo a giocare per vincere, ci può servire soltanto quello per andare ad aspirare a qualcosa di più (gli ottavi, ndr). Sarà una partita apertissima contro una squadra fortissima e con individualità di livello top. Bisognerà essere più squadra di loro”, ha dichiarato Luciano Spalletti alla vigilia. “Non abbiamo l’assillo della qualificazione, si va a giocare senza la tensione del risultato, si può vedere a che livello siamo e come siamo liberi mentalmente di poter offrire le nostre qualità – ha aggiunto – Non c’è situazione migliore di questa per poterlo dimostrare”.

Pocognoli: “Mi ispiro a Spalletti, contro Juve per svoltare“

“Ogni squadra ha le sue dinamiche e la nostra non è al meglio da un paio di mesi, la Juventus sta facendo molto meglio. Hanno molta fiducia e dobbiamo essere molto uniti, perché questa partita può aiutarci a ribaltare la stagione. Questo è il nostro obiettivo”, sono state invece le parole di Sébastien Pocognoli. “Giocare contro una squadra italiana è speciale. Spalletti è una fonte di ispirazione per me, come per tanti altri in Europa, e ho molto rispetto per lui. Spero che sia una grande partita per i tifosi”, ha concluso.

Monaco-Juventus: dove vederla

Monaco e Juventus scenderanno in campo alle 21 allo Stadio Luigi II. Il match verrà trasmesso da Sky, sui canale 252 e in streaming sulla piattaforma Now.