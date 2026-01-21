Champions League, la Juve passa 2-0 contro il Benfica: Atalanta ko in casa con l’Athletic 2-3

Di Kephren Thuram e McKennie i gol bianconeri, Pavlidis scivola e sbaglia un rigore

Con due gol nella ripresa firmati da Thuram e McKennie la Juve supera 2-0 il Benfica di Mourinho nel match valido per la settima giornata del girone di Champions League. Grazie a questa vittoria i bianconeri salgono a 12 punti in classifica, gli stessi dell’Inter, asssicurandosi con certezza un posto ai playoff e mantenendo un piccolissimo spiraglio per l’accesso diretto agli ottavi. I portoghesi, che nel finale hanno fallito un rigore con Pavlidis, scivolato al momento di calciare, restano invece fermi a quota 6, a un passo dall’eliminazione dalla manifestazione.Nel primo quarto d’ora doppio squillo di Yildiz, che per due volte va vicino al gol con conclusioni da fuori area. Gli ospiti crescono col passare dei minuti, Di Gregorio si fa trovare pronto al 22′ sul rasoterra insidioso di Sudakov, poco dopo altro tentativo dalla distanza di Prestianni alto sopra la traversa. I padroni di casa tornano a farsi vedere dalle parti di Trubin al 36′, quando sugli sviluppi di un corner McKennie prolunga di tacco per Miretti che sciupa di testa.

Ben più clamorosa prima dell’intervallo l’occasione fallita da David, che solo in area colpisce malissimo di testa su cross di McKennie. La Signora nella ripresa parte male ma proprio nel momento più complicato, al 10′, trova il vantaggio con un tiro angolato sul primo palo di Thuram, favorito dal movimento di David, dopo un precedente salvataggio di Trubin sul solito inserimento di McKennie. Una volta sbloccato il risultato la Juve si scioglie e trova subito il raddoppio sull’asse McKennie-David, che scambiano per due volte il pallone nello stretto prima che l’americano si ritrovi davanti al portiere realizzando il 2-0. Il Benfica, fin lì attento e aggressivo, accusa il colpo, pur avendo quasi subito una chance per tornare in partita con un colpo di testa di Aursnes che scheggia il palo. La Juve pareggia poco dopo il conto dei legni con McKennie che da zero metri su cross di Conceicao, entrato nell’intervallo per Miretti, centra il palo. Gli ospiti hanno un’altra opportunità per accorciare le distanze al 37′, quando l’arbitro su richiamo del Var concede un rigore ai portoghesi per un fallo di Bremer su Barreiro. Dal dischetto però Pavlidis scivola goffamente mandando la sfera a lato ed evitando un finale thrilling.

Atalanta-Athletic Bilbao 2-3

L’Atalanta si ferma al cospetto dell’Athletic Bilbao. Dopo tre successi di fila, i bergamaschi cadono in casa nella serata di Champions. I baschi si impongono in rimonta (2-3) nell’incontro valido per la settima giornata della fase campionato. La Dea si porta in vantaggio al 16’ con l’incornata di Scamacca. Nella ripresa il Bilbao reagisce con Guruzeta (58’), Serrano (70′) e Navarro (74’). Nel finale la squadra di Palladino accorciano le distanze con Krstovic (88′). In classifica Atalanta ferma a quota 13, l’Athletic Bilbao sale a 8 punti.

I risultati del 21 gennaio