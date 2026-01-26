Hellas Verona-Udinese oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

L’Hellas Verona di Paolo Zanetti ospita oggi, 26 gennaio 2026, l’Udinese di Kosta Runjaic nel Monday Night della 22esima giornata di Serie A. Gli Scaligeri, relegati all’ultimo posto a pari col Pisa, cercano punti fondamentali per provare a rimanere aggrappati al treno salvezza, contro un Udinese certamente più tranquilla, con i suoi 26 punti e l’11esima posizione in classifica.

Hellas Verona-Udinese: le probabili formazioni

Zanetti dovrà fare a meno di Mosquera, non convocato a causa di un risentimento muscolare. In attacco, dunque, ci saranno Orban e Sarr. Tanti gli indisponibili invece per Runjaic, che non potrà contare su Zaniolo, Piotrowski, Buksa, Kamara e Modesto. A sinistra torna Bertola. Davanti ancora la coppia Atta–Davis.

HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse, Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Sarr

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Bertola; Atta; Davis

Runjaic: “Udinese a Verona per dare battaglia”

“Zaniolo è insostituibile per noi, è un giocatore unico che sul campo lascia il segno con la sua qualità e la sua forza, ma al momento è infortunato”, così Kosta Runjaic in conferenza stampa in vista del match. “Abbiamo altri giocatori e tutta la squadra è pronta a dare battaglia, dovremo giocare meglio che contro l’Inter, non l’avevamo preparata in quel modo la partita – ha proseguito l’allenatore dell’Udinese – Giocare contro il Verona non è semplice, non dobbiamo sottovalutarli, se sono in giornata possono dire la loro. Ci aspettiamo di avere di più il pallone, quindi dobbiamo giocare meglio in possesso. Sarà importante l’equilibrio con la fase difensiva, ma vogliamo costruire buone trame per arrivare nella loro trequarti e fare gol. Sappiamo cosa ci aspetta, non ci resta che scendere in campo”.

Hellas Verona-Udinese: orario e dove vederla

Calcio d’inizio alle 20.45 allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Il match sarà trasmesso da DAZN e sarà disponibile, per coloro che avessero sbloccato la funzione, anche sul canale 251 di Sky. La partita potrà essere seguita anche in streaming su DAZN, Sky Go e Now.