Home > Calcio > Roma-Milan 1-1: Gasp ferma i rossoneri, l’Inter è ora a +5

Finisce 1-1 il match dello Stadio Olimpico tra Roma e Milan, posticipo domenicale della 22esima giornata di Serie A. I gol tutti nel secondo tempo: al vantaggio rossonero di De Winter al 62esimo ha risposto il rigore di Pellegrini al 74esimo. Battuta d’arresto dunque per il Milan, al suo terzo pareggio negli ultimi cinque match: la distanza tra il secondo posto della squadra di Allegri (47 punti) e l’Inter capolista (52) aumenta a cinque punti. Con il punto in casa, invece, i giallorossi di Gasperini raggiungono il Napoli al terzo posto a quota 43.

Pellegrini non sbaglia dal dischetto! Pareggia la Roma, 1-1! 🍿#RomaMilan pic.twitter.com/RhCNwsw8bu — Lega Serie A (@SerieA) January 25, 2026

Roma-Milan 1-1, il tabellino

Roma-Milan 1-1 (0-0 p.t.) – 62′ De Winter (M), 74′ rig. Pellegrini (R)

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Mancini; Wesley, Kone (59′ Pisilli), Cristante, Celik; Dybala (69′ Pellegrini), Soule (85′ Venturino); Malen (69′ Vaz). All. Gasperini

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Tomori; Bartesaghi, Rabiot, Modric, Ricci (79′ Loftus-Cheek), Saelemaekers (46′ Athekame); Leao (68′ Fullkrug), Nkunku (69′ Pulisic). All. Allegri

Ammoniti: Rabiot, Athekame, Modric, Maignan (M)

Arbitro: Andrea Colombo di Como