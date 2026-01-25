Atalanta-Parma 4-0, Raspadori in gol all’esordio

L’Atalanta si impone per 4-0 in casa contro il Parma, nel match valido per la 22a giornata di Serie A. Tre punti importanti per la squadra di Raffaele Palladino che si porta a quota 35 punti, al settimo posto, a -4 dalla Juve (sesta) impegnata alle 18.00 contro il Napoli. Dopo tre risultati utili di fila, invece, cade il Parma di Carlos Cuesta che resta a quota 23 punti, a +6 sulla zona retrocessione.

Atalanta-Parma: il racconto del match

Succede tutto nel primo tempo con la Dea che domina la partita. Scamacca sblocca il risultato dopo un quarto d’ora su calcio di rigore concesso per un fallo di Britshgi su Zalewski. De Roon firma il raddoppio al 24′, con un interno destro di prima intenzione su assist di De Ketelaere. Nella ripresa, dopo un timido tentativo di reazione del Parma con una chance non sfruttata da Pellegrino, è ancora l’Atalanta a colpire al 70′ con il primo gol in nerazzurro di Raspadori su assist di Krstovic. Lo stesso centravanti montenegrino firma poi il poker in pieno recupero, al 92′, mettendo in rete una respinta in area su una precedente conclusione di Ahanor. Per i ducali è il colpo del ko.

Il tabellino

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (45′ Hien), Ahanor; Zappacosta (dal 78′), de Roon (78′ Lookman), Éderson, Zalewski (61′ Bernasconi); De Ketelaere (72′ Pasalic); Scamacca (61′ Krstovic), Raspadori. Allenatore: Palladino.

Parma (5-4-1): Corvi; Delprato, Circati (45′ Valeri), Valenti, Troilo, Britschgi; A. Bernabé, N. Estévez (45′ Oristanio), Mandela Keita (85′ C. Ordoñez), O. Sorensen (64′ Ondrejka); Benedyczak (45′ Mateo Pellegrino). Allenatore: Cuesta.

Arbitro: Sacchi.

Gol: Scamacca (R), 24′ de Roon, 73′ Raspadori, 90’+2′ Krstovic.

Ammoniti: 53′ Scamacca.

Palladino: “Vittoria che serviva dopo il ko in Champions”

“Era la vittoria che serviva soprattutto dopo la sconfitta in Champions che ci ha fatto del male nei primi due giorni. Una bella batosta, ma mi aspettavo la risposta della squadra”, ha detto dopo il match Palladino ai microfoni di Sky Sport. “I ragazzi sono stati bravi a reagire contro un Parma agguerrito e che ha messo in difficoltà tante squadre in trasferta. Abbiamo approcciato la partita con la giusta mentalità e siamo stati cinici in avanti, attenti ai dettagli”.

“Era quello che volevo. Ora dobbiamo fare la corsa su noi stessi, abbiamo una partita di Champions importante da affrontare con lo spirito giusto, poi penseremo al Como. Stiamo crescendo nel morale, ma guardiamo partita dopo partita”. “Le vittorie aiutano a crescere soprattutto in autostima, oggi ho avuto risposte importanti sotto tutti i punti di vista”, ha aggiunto.