Genoa-Bologna 3-2, pazza rimonta del Grifone

Il Genoa si impone per 3-2 sul Bologna dopo una clamorosa rimonta a ‘Marassi’, nel match valido per la 22a giornata di Serie A. Tre punti pesanti per i rossoblù di Daniele De Rossi, che incassano il quinto risultato utile consecutivo e si portano a quota 23 punti a +6 sulla zona retrocessione. Mastica amaro la squadra di Italiano, che vede sfumare una vittoria preziosa nella rincorsa verso un posto in Europa. Felsinei che quindi restano ottavi con 30 punti, a -9 dalla Juve sesta ma impegnata alle 18.00 contro il Napoli.

Partita folle al Ferraris! I padroni di casa ribaltano lo 0-2!

Termina 3-2 #GenoaBologna! ⏰🔥 pic.twitter.com/Exvw8m4IR7 — Lega Serie A (@SerieA) January 25, 2026

Genoa-Bologna: il racconto del match

Nel primo tempo vantaggio meritato del Bologna, che sblocca il match al 35′ grazie ad un destro di Ferguson su assist di Dominguez. Ospiti pericolosi ancora con con Lykogiannis e Rowe, mentre il Genoa è poco incisivo. In avvio di ripresa non a caso arriva anche il raddoppio del Bologna al 47′ grazie ad un autogol di Otoa, che devia nella propria rete un cross di Zortea destinato ad Immobile.

La partita però non finisce qui, perché al 56′ il Bologna resta in dieci per la sciagurata espulsione di Skorupski per un fallo fuori area su Vitinha. Rosso confermato dopo revisione al Var. Italiano manda in campo Ravaglia per Dominguez, ma sulla punizione al 62′ Malinovskyi pesca il jolly fulminando il portiere neo entrato con un destro potente e preciso dalla distanza. La squadra di De Rossi cambia marcia e inizia ad assediare la porta del Bologna.

Dopo un’occasione sfumata con Vitinha al 78′, è Ekuban a firmare il 2-2 con una splendida rovesciata in area su sponda di Marcandalli. L’incredibile rimonta del Genoa viene, infine, completata al 91′ da Junior Messias (premiato come Mvp) con uno splendido sinistro a giro all’incrocio dei pali da fuori area che sorprende Ravaglia e fa esplodere di gioia anche De Rossi in panchina con tutto Marassi.