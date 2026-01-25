Home > Calcio > Juve-Napoli e Roma-Milan oggi in Serie A: dove vederla, probabili formazioni e le altre partite della 22ª giornata

Juve-Napoli e Roma-Milan sono i big match della 22ª giornata di Serie A, che si gioca oggi 25 gennaio 2026. Dopo gli anticipi del sabato, oggi il campionato entra nel vivo con la sfida tra Spalletti e Conte, che affrontano il rispettivo passato, e in serata la sfida dell’Olimpico tra giallorossi e rossoneri. La giornata inizierà però all’ora di pranzo con il lunch match, e vedrà altre 4 partite caratterizzare questa domenica calcistica.

Sassuolo-Cremonese: probabili formazioni, orario e dove vederla

Al Mapei di Reggio Emilia scendono in campo Sassuolo-Cremonese, dopo un ottimo avvio di campionato entrambe le squadre hanno rallentato la corsa e ora la vittoria manca da cinque turni. Ecco le probabili formazioni:

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Il fischio d’inizio è fissato alle 12.30, la partita sarà visibile su Dazn.

Atalanta-Parma: probabili formazioni, orario e dove vederla

A Bergamo scendono in campo Atalanta-Parma, con i padroni di casa reduci dalla sconfitta in Champions contro l’Atletic Bilbao e dal pareggio in campionato contro il Pisa. Ecco le probabili formazioni.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Palladino

Parma (5-3-2): Corvi; Valeri, Valenti, Circati, Delprato, Britschgi; Sorensen, Keita, Bernabè; Pellegrino, Ondrejka. All. Cuesta

La partita inizia alle 15, e sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Genoa-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vederla

Genoa-Bologna è la sfida tra De Rossi e Italiano, posizioni di classifica diverse ma stessa necessità di ritrovare la costanza perduta. I liguri vengono da un buon momento e cercano conferme nella gara di questo pomeriggio. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga

La partita inizierà alle ore 15, e sarà trasmessa in esclusiva da Dazn.

Juve-Napoli

Il primo big match di giornata è quello tra Juve-Napoli, che allo stadium mettono di fronte i due grandi ex Luciano Spalletti e Antonio Conte. Una partita dal sapore di Champions, visto che al momento le due squadre sono divise da 3 punti proprio in zona Champions League. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

La partita inizia alle 18 e sarà visibile in streaming su Dazn e in tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251)

Roma-Milan

Chiude la domenica Roma-Milan, la sfida tra Gasperini e Allegri di scena allo Stadio Olimpico nel posticipo della 22esima giornata. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

Milan (3-5-2) Maignan; Pavlovic, Gabbia, Tomori; Athekame, Rabiot, Modric, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

Il match inizierà alle 20.45, e sarà visibile in streaming su Dazn.