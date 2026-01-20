Inter-Arsenal oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Questa sera torna la Champions League con Inter-Arsenal. Appuntamento allo stadio San Siro alle ore 21. I Nerazzurri affrontano i Gunners a poco più di un anno di distanza dall’ultima volta. I due club si sono incontrati il 6 novembre 2024, sempre a Milano e sempre durante la League Phase del torneo. A decidere la sfida con un calcio di rigore fu Hakan Çalhanoğlu, oggi assente per un risentimento muscolare al soleo sinistro.

La squadra guidata da Cristian Chivu è in cerca di riscatto dopo due sconfitte di fila rimediate (negli ultimi minuti) contro Atletico Madrid (2-1) e Liverpool (1-0) che l’hanno fatta scendere al sesto posto in classifica con 12 punti. L’Arsenal, invece, arriva al Meazza da capolista – con 18 punti, 17 reti segnate e solo una subita – e senza aver mai perso nemmeno un match.

Inter-Arsenal, probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubomendi, Rice; Saka, Gabriel Jesus, Eze. All. Arteta

Chivu: “Inter con coraggio, l’obiettivo è arrivare tra le prime otto”

“Stiamo lavorando da mesi per far capire l’importanza di ogni gara: per me sono tutte importanti. Una squadra come la nostra non deve mai sottovalutare nessuno e deve essere sempre la migliore versione di sé stessa. Siamo consapevoli dell’importanza della partita e del nostro obiettivo, ovvero finire tra le prime otto e accedere al turno successivo. Sappiamo che non è mai semplice e dobbiamo sempre dare il massimo”, ha detto Chivu in conferenza stampa alla vigilia della sfida.

“Dobbiamo vincere ed essere determinati e coraggiosi. Non dobbiamo commettere errori ed essere pronti mentalmente”. Sulle condizioni di Lautaro ha aggiunto: “Ha lavorato per tutto l’allenamento, la sua assenza nel torello è stata solo precauzionale”. “Thuram è uno dei nostri attaccanti, uno dei più forti in circolazione. Non vedo problemi. Un giocatore può anche riposare ed è importante per noi e per tutto il calcio mondiale. Ha grandi qualità ed è tra i migliori dieci attaccanti al mondo”, ha spiegato parlando delle sue ultime prestazioni e del fatto che a Udine non è entrato in campo.

I precedenti

Inter e Arsenal si sono affrontate in passato tre volte (nel 2003 e nel 2024) e sempre in Champions League. Il bilancio registra due vittorie dei Nerazzurri e una sconfitta.

17 settembre 2003, Arsenal-Inter 0-3 (21′ Cruz, 24′ Van der meyde, 41′ Martins)

25 novembre 2003, Inter-Arsenal 1-5 (25′ Henry, 32′ Vieri, 49′ Ljungberg, 85′ Henry, 88′ Edu, 89′ Pires)

6 novembre 2024, Inter-Arsenal 1-0 (48′ Çalhanoğlu su rigore)

Dove vedere la partita in tv

Il match sarà trasmesso in diretta sui canali Sky e in streaming su Sky Go e Now tv. Fischio di inizio questa sera, 20 gennaio, alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano.