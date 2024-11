Le immagini più belle dei 90 minuti al Meazza

L’Inter batte 1-0 l’Arsenal in un match valido per la quarta giornata di Champions League. Al Meazza ai campioni d’Italia basta un rigore di Calhanoglu nel recupero del primo tempo (48′) per chiudere la pratica.

Per effetto di questo risultato i nerazzurri salgono a quota 10 punti e compiono un passo importante verso gli ottavi di finale. I londinesi invece restano fermi a quota 7.

