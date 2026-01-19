Lazio-Como oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Lazio-Como è il match che chiude la 21a giornata di Serie A. I lariani sono a caccia della vittoria dopo una sconfitta (contro il Milan) e un pareggio rimediati nelle ultime due sfide. La squadra di Cesc Fabregas è al sesto posto della classifica con 34 punti e occupa lo spot che le garantirebbe l’accesso alla Conference League. I biancocelesti, invece, sono noni con 28 punti e arrivano a questo appuntamento dopo i tre punti raccolti a Verona l’11 gennaio scorso.

Lazio-Como: probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Baturina. All. Fabregas

Ready for the challenge in Rome 💪⚽️ pic.twitter.com/ZuWRJE6bca — Como1907 (@Como_1907) January 19, 2026

I precedenti

Da quando il Como è tornato nel massimo campionato italiano ha affrontato la Lazio tre volte. La prima il 31 ottobre 2024, terminata 5-1 per i biancocelesti, e la seconda il 10 gennaio 2025, conclusa con un pareggio per 1-1. Infine il match di andata della stagione 2025-2026 è stato vinto dai lariani per 2-0 grazie alle reti di Douvikas e Nico Paz.

Dove vedere la partita in tv

Lazio-Como si può seguire in diretta e in esclusiva sui canali Dazn. Fischio d’inizio questa sera, lunedì 19 gennaio, alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma.