Como-Milan 1-3, doppietta di Rabiot e rossoneri a -3 dall’Inter

Il Milan supera 3-1 in trasferta il Como nel recupero della 16a giornata di Serie A e si riporta a tre punti di distanza dalla capolista Inter, salendo al secondo posto in solitaria in classifica. Kempf al 10′ porta avanti la squadra di Fabregas, che viene raggiunta al 45′ dalla rete di Nkunku su calcio di rigore. Nella ripresa i rossoneri ribaltano la partita con il gol di Rabiot al 10′ su assist di Leao. Il francese si ripete nel finale, al 43′, chiudendo definitivamente la partita. Il Como si ferma così dopo quattro risultati utili consecutivi e resta fermo a quota 34, al sesto posto, a meno cinque dalla zona Champions.
Como-Milan 1-3, il tabellino
Como-Milan 1-3 (1-1 p.t.) – 10′ Kempf (C), 45′ rig. Nkunku (M), 55′ 88′ Rabiot (M)
Como (4-2-3-1): Butez; Moreno (76′ Roberto), Kempf (46′ Diego Carlos), Ramon, Van der Brempt; Da Cunha (60′ Caqueret), Perrone; Baturina (60′ Rodriguez), Paz, Vojvoda (66′ Kuhn); Douvikas. All. Fabregas
Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Tomori; Bartesaghi, Rabiot, Modric (86′ Jashari), Fofana (70′ Ricci), Saelemaekers (86′ Athekame); Leao (70′ Loftus-Cheek), Nkunku (62′ Fullkrug). All. Allegri
Ammoniti: Ramon (C)
Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata