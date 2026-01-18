Parma-Genoa 0-0, la sfida salvezza finisce senza reti

Finisce senza reti la sfida salvezza del ‘Tardini’ tra Parma e Genoa, gara valida per la 21esima giornata di Serie A. Meglio il Grifone in avvio con Colombo tre volte al tiro. Gli emiliani crescono nella ripresa ma il risultato non si sblocca. Con questo risultato la squadra di Cuesta sale a 23 punti in classifica, momentaneamente a +9 sulla zona retrocessione, mentre i liguri avanzano a quota 20, a +6 sul terzultimo posto.
Parma-Genoa 0-0, il tabellino
Parma-Genoa 0-0 (0-0 p.t.)
Parma (4-3-3): Corvi; Valeri, Valenti, Circati, Del Prato; Estevez, Keita, Bernabe (76′ Sorensen); Oristanio (82′ Cremaschi), Pellegrino (76′ Djuric), Ondrejka (46′ Britschgi). All. Cuesta
Genoa (3-5-2): Leali; Vasquez, Ostigard, Marcandalli; Martin, Ellertson, Malinovskyi (73′ Junior Messias), Frendrup, Sabelli (77′ Masini); Colombo (89′ Nuredini), Vitinha (73′ Ekhator). All. De Rossi
Ammoniti: Circati, Valenti, Ondrejka (P); Ostigard, Vitinha (G)
Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino