Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 18 gennaio 2026

Ultima ora

Parma-Genoa 0-0, la sfida salvezza finisce senza reti

Parma-Genoa 0-0, la sfida salvezza finisce senza reti
Un’azione di Parma-Genoa del 18 gennaio 2026 (foto LaPresse/Gianni Santandrea)
LaPresse
LaPresse
, ,

Meglio il Grifone nel primo tempo, nella ripresa i ducali crescono ma il risultato non si sblocca

Finisce senza reti la sfida salvezza del ‘Tardini’ tra Parma e Genoa, gara valida per la 21esima giornata di Serie A. Meglio il Grifone in avvio con Colombo tre volte al tiro. Gli emiliani crescono nella ripresa ma il risultato non si sblocca. Con questo risultato la squadra di Cuesta sale a 23 punti in classifica, momentaneamente a +9 sulla zona retrocessione, mentre i liguri avanzano a quota 20, a +6 sul terzultimo posto.

Parma-Genoa 0-0, il tabellino

Parma-Genoa 0-0 (0-0 p.t.)

Parma (4-3-3): Corvi; Valeri, Valenti, Circati, Del Prato; Estevez, Keita, Bernabe (76′ Sorensen); Oristanio (82′ Cremaschi), Pellegrino (76′ Djuric), Ondrejka (46′ Britschgi). All. Cuesta

Genoa (3-5-2): Leali; Vasquez, Ostigard, Marcandalli; Martin, Ellertson, Malinovskyi (73′ Junior Messias), Frendrup, Sabelli (77′ Masini); Colombo (89′ Nuredini), Vitinha (73′ Ekhator). All. De Rossi

Ammoniti: Circati, Valenti, Ondrejka (P); Ostigard, Vitinha (G)

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino

© Riproduzione Riservata