La Juve si ferma a Cagliari: bianconeri ko 1-0 con un gol di Mazzitelli

Il Cagliari ha superato 1-0 la Juventus nel match disputato stasera e valido per la 21/a giornata di Serie A. Decisivo per la squadra di Pisacane il gol di Mazzitelli al 65esimo minuto. La squadra di Spalletti resta così quarta in classifica a 39 punti insieme alla Roma (impegnata domani con il Torino), aumentando così il suo distacco dall’Inter vincitrice a Udine e dal Napoli impostosi con il Sassuolo. Il Cagliari aggancia invece il Parma al quattordicesimo posto, con 22 punti.