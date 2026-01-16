Serie A, le partite della 21esima giornata: orari e dove vederle, Dazn o Sky. Si parte con Pisa-Atalanta

Il calcio italiano non si ferma mai, e dopo i quattro recuperi della 16esima giornata giocati tra mercoledì e giovedì, torna già oggi (venerdì) la Serie A: il match tra Pisa e Atalanta apre il programma della 21esima giornata. Le partite saranno spalmate su quattro giorni fino a lunedì 19 gennaio. L’Inter capolista è impegnata a Udine, mentre il Milan affronta il Lecce a San Siro. Ecco il programma completo, con gli orari e dove vedere le partite in tv e in streaming.

La classifica aggiornata 💎 pic.twitter.com/GWcdYLMBNe — Lega Serie A (@SerieA) January 15, 2026

Serie A, tutte le partite della 21esima giornata

Venerdì 16 gennaio

Ore 20:45 – Pisa vs Atalanta

Sfida fondamentale per le ambizioni di classifica dell’Atalanta, che dopo l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino si è rilanciata nella corsa per l’Europa e, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, è ora a -3 dal sesto posto del Como. Attesa per capire se tra i convocati della Dea ci sarà il nuovo acquisto Giacomo Raspadori. Il Pisa è invece alla ricerca di punti preziosi per la salvezza dopo il 2-2 a Udine della scorsa settimana.

Sabato 17 gennaio

Ore 15 – Udinese vs Inter

A Udine i nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dalla vittoria contro il Lecce nel recupero infrasettimanale, cercheranno di vendicare la sconfitta contro i friulani del girone d’andata. Torna dal primo minuto Lautaro Martinez titolare in attacco, a centrocampo potrebbe riposare Zielinski. Nei bianconeri, che dovranno fare a meno di Nicolò Zaniolo out per infortunio, Atta dovrebbe giocare a supporto di Keinan Davis in avanti.

Ore 18 – Napoli vs Sassuolo

La squadra di Antonio Conte, che ha pareggiato tutte e tre le sue ultime partite, ha necessità di vincere questa sfida al Maradona per non perdere il treno della corsa scudetto. Davanti ai partenopei, un Sassuolo che ha realizzato solo due punti nelle ultime 5. Per il Napoli torna disponibile David Neres, ma probabilmente con minutaggio limitato. Ancora squalificato mister Conte dopo l’espulsione nel match di San Siro contro l’Inter. Tante le assenze tra i neroverdi, che attendono ancora davanti il recupero di Mimmo Berardi.

Ore 20:45 – Cagliari vs Juventus

Otto gol complessivi nelle ultime due partite contro Sassuolo e Cremonese sono lo specchio del buono stato di forma della Juventus, che negli ultimi 5 match ha fatto gli stessi punti dell’Inter. In dubbio nei bianconeri la presenza di Kenan Yildiz alle prese con un’influenza, mentre mister Spalletti ritrova Gatti e Conceicao. I sardi di Pisacane invece recuperano una pedina importantissima per la difesa in Yerry Mina.

Domenica 18 gennaio

Ore 12:30 – Parma vs Genoa

È lo scontro salvezza più importante della giornata. Con la vittoria a Lecce e il pareggio al Maradona la squadra di Carlos Cuesta ha messo 8 punti tra sé e la zona calda, mentre il 3-0 contro il Cagliari di lunedì ha fatto respirare la squadra di De Rossi dopo una serie di partite negative. I liguri sono adesso a quota 19, al 15esimo posto, e sono in attesa di accogliere Tommaso Baldanzi. Nel Parma recuperato Cornet. Trasferta vietata per i tifosi del Genoa.

Ore 15:00 – Bologna vs Fiorentina

Per la prima volta dall’inizio del campionato i viola hanno la possibilità, con una vittoria, di uscire dalla zona retrocessione. La squadra di Vanoli, che ha ritrovato risultati e morale e che la scorsa settimana è stata vicina a battere il Milan, affronta un Bologna galvanizzato dal ritorno ai tre punti nel recupero contro il Verona, ma stanco dalla partita in più giocata nel mezzo della settimana. Nella Fiorentina si candida per un posto dal primo minuto il nuovo arrivo Brescianini, mentre è in dubbio Dzeko in attacco. Tra i rossoblù torna titolare Castro.

Ore 18:00 – Torino vs Roma

In casa Roma, più che il calcio giocato, a tenere banco è il mercato. Dopo l’infortunio di Dovbyk e gli arrivi di Robinio Vaz e Malen, l’attacco di Gasperini è già rivoluzionato, e il ds Massara punta anche a Zirkzee. Il match di domenica una rivincita della partita di Coppa Italia di questa settimana, vinta dal Torino 3-2. Nella squadra di Baroni, apprensione per il Cholito Simeone, che in Coppa ha riportato una contusione alla gamba sinistra.

Ore 20:45 – Milan vs Lecce

I rossoneri, vincendo per 3-1 sul campo del Como giovedì sera, hanno confermato di essere una candidata seria per lo scudetto. Ma non possono sbagliare a San Siro contro il Lecce, dopo numerosi punti lasciati per strada nel girone d’andata contro le ‘piccole’ proprio in casa. Dopo aver ceduto il posto a Nkunku al Senigaglia, dovrebbe ritrovare un posto da titolare per Allegri Christian Pulisic. Il Lecce da parte sua, anche se in crisi di risultati (un punto nelle ultime 5), riparte dalla buona prestazione, anche se con sconfitta, in casa dell’Inter. Mister Di Francesco ritrova Lameck Banda dopo la squalifica.

Lunedì 19 gennaio

Ore 18:30 – Cremonese vs Verona

A Cremona i grigiorossi di Davide Nicola, protagonisti di un girone d’andata superiore alle aspettative, cercano contro il Verona fanalino di coda della classifica punti preziosi per restare in posizione tranquilla. La speranza è di lasciarsi alle spalle il sonoro 0-5 subito contro la Juventus. Squalificato Pezzella, a sinistra dovrebbe partire uno tra Barbieri, Zerbin e Floriani Mussolini. I veneti, che hanno mostrato segnali di vita contro il Bologna ma sono ancora usciti sconfitti, hanno necessità urgente di abbinare alle buone prestazioni anche dei risultati.

Ore 20:45 – Lazio vs Como

Il programma della 21esima giornata si chiude con Lazio-Como all’Olimpico. I lariani, pur sconfitti contro il Milan giovedì, hanno mostrato il loro consueto gioco spettacolare anche contro i rossoneri, e a Roma cercheranno di accorciare dalla zona Champions, attualmente distante cinque punti. Nella loro formazione si va verso il ritorno di Rodriguez a sinistra al posto di Baturina. Nel centrocampo di Sarri, invece, ci dovrebbe essere Taylor accanto a Basic.

Dove vedere le partite: Sky o Dazn