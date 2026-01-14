Serie A, l’Inter batte il lecce 1-0 e va in fuga

L’Inter va in fuga in campionato. I nerazzurri approfittano del mezzo passo falso del Napoli (0-0 con il Parma) e si portano momentaneamente a +6 sulla seconda in classifica grazie al successo ottenuto di misura sul Lecce (1-0) a San Siro nel recupero della 16/a giornata di Serie A. In una partita molto equilibrata, soprattutto nel primo tempo, è decisiva la zampata in area di rigore di Pio Esposito al 33′ della ripresa. Il giovane attaccante nerazzurro raccoglie la corta respinta di Falcone sulla conclusione di Lautaro Martinez per segnare il gol vittoria. La squadra di Chivu sale così a 46 punti, a +6 sul Napoli e sul Milan, in campo domani nel recupero contro il Como, mentre i pugliesi incassano la terza sconfitta di fila e restano fermi a quota 17, a +3 sulla zona retrocessione.