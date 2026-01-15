Verona-Bologna oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Verona-Bologna, assieme a Como-Milan, chiude il recupero della 16a giornata di Serie A. Gli scaligeri, che ospitano gli emiliani allo stadio Marcantonio Bentegodi, oggi alle ore 18.30, sono chiamati a vincere per cercare di uscire fuori dalla zona retrocessione. L’Hellas, allenato da Paolo Zanetti, è ultimo in classifica con 13 punti dietro a Pisa (13 punti) e Fiorentina (14 punti). Anche i rossoblù di Vincenzo Italiano hanno l’obbligo di vincere visti gli ultimi e deludenti risultati in campionato. Nelle ultime cinque partite hanno raccolto solo due punti, con due pareggi e tre sconfitte, che li portano a quota 27 al nono posto della classifica dietro alla Lazio e davanti all’Udinese.

Verona-Bologna: probabili formazioni

Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

I precedenti

Nella scorsa stagione Bologna e Verona hanno conquistato una vittoria per parte. Nel girone di andata, il 30 dicembre 2024, ad avere la meglio sono stati i gialloblù che hanno vinto in trasferta per 3-2 (grazie ai gol di Amin Sarr, Casper Tengstedt e l’autorete di Santiago Castro). Nel girone di ritorno, il 9 marzo 2025, hanno vinto i rossoblù al Bentegodi con il punteggio di 2-1 (grazie alle reti di Jens Odgaard e Nicolò Cambiaghi).

Dove vedere la partita in tv

Verona-Bologna, match valido per la 16a giornata di Serie A, si può vedere in diretta e in esclusiva su Dazn. Fischio di inizio alle ore 18.30.