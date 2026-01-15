Verona-Bologna 2-3, vittoria in rimonta per i rossoblù nel match di recupero

Il Bologna si impone per 3-2 in rimonta in casa del Verona, nel recupero della 16a giornata di Serie A. La gara non si era giocata a dicembre per l’impegno dei rossoblù di Italiano nella Supercoppa in Arabia Saudita. Gara spettacolare, ricca di gol e di emozioni al Bentegodi. Il Verona passa subito in vantaggio al 13′ con un fulmineo contropiede condotto da Bernede e finalizzato da Orban con un bel destro potente che sorprende Ravaglia sul primo palo. Il Bologna risponde al 21′ con un gol magnifico di Orsolini, che infila il pallone all’incrocio dei pali con il suo sinistro sugli sviluppi di una punizione battuta corta. I rossoblù sono scatenati e trovano anche il vantaggio al 29′ con un preciso sinistro rasoterra dal limite di Odgaard, ben servito da Dominguez. E nel finale di tempo il Bologna cala anche il tris con un gran gol di Castro: il centravanti argentino batte Montipò con un destro potente e preciso dal limite dell’area. Si fa durissima per l’Hellas, che nella ripresa riesce anche a riaprire la partita al 71′ con un autogol di Freuler su cross dalla destra di Orban, ma senza riuscire poi a completare la contro-rimonta. Nel finale, infatti, Sarr si divora il possibile pareggio calciando addosso a Ravaglia da due passi. Con questa vittoria, il Bologna sale all’ottavo posto in classifica con 30 punti a -9 dalla zona Champions. È invece crisi nera per il Verona, che con la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite giocate resta inchiodato all’ultimo posto in classifica con 13 punti insieme al Pisa.

Partita ricca di reti, i 3 punti vanno al @Bolognafc1909 💫#VeronaBologna pic.twitter.com/11gNOa8MT0 — Lega Serie A (@SerieA) January 15, 2026

Verona-Bologna 2-3, il tabellino

Verona-Bologna 2-3 (1-3 p.t.) – 13′ Orban (V), 21′ Orsolini (B), 29′ Odgaard (B), 44′ Castro (B), 72′ aut. Freuler (V)

Verona (3-5-2): Montipò; Valentini, Nelsson, Nunez (46′ Slotsager); Bradaric, Bernede, Al Musrati (53′ Gagliardini), Serdar (53′ Giovane), Niasse (77′ Cham); Sarr (82′ Mosquera), Orban. All. Zanetti

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Miranda, Vitik, Heggem, Holm (79′ Zortea); Pobega (65′ Moro), Freuler; Dominguez, Odgaard (79′ Ferguson), Orsolini (90′ Fabbian); Castro (65′ Immobile). All. Italiano

Ammoniti: Nunez (V); Vitik, Orsolini (B)

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia