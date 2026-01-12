Home > Calcio > Juventus-Cremonese 5-0, Spalletti aggancia Napoli e Roma al terzo posto

Decidono i gol di Bremer, David, Yildiz, McKennie e l’autorete di Terracciano. Spalletti a quattro punti dall’Inter

La Juventus travolge la Cremonese 5-0 all’Allianz Stadium e chiude la ventesima giornata di Serie A agganciando Napoli e Roma a quota 39 punti. Una partita senza storia, che conferma i progressi dei bianconeri sotto la guida di Luciano Spalletti, sempre più solidi e convincenti.

L’avvio è devastante: la Juve sblocca il risultato al 12’ con Bremer, che devia di testa un tiro dal limite di Miretti, e appena tre minuti dopo raddoppia con David, portandosi subito sul 2-0. La Cremonese fatica a reagire e al 27’ arriva un altro episodio chiave: l’arbitro Feliciani, dopo l’intervento del Var, revoca un calcio di rigore ai grigiorossi ed espelle il tecnico Nicola per proteste.

Al 35’ è invece la Juventus a beneficiare di un rigore: Yildiz sbaglia dal dischetto, ma è il più rapido sulla ribattuta e firma il 3-0, chiudendo di fatto il match già nel primo tempo.

Nella ripresa la musica non cambia. Al 48’ arriva il poker bianconero con un’autorete di Terracciano, sfortunato nel deviare in porta un rimpallo dopo un’azione di McKennie. Proprio il centrocampista statunitense mette il sigillo definitivo alla gara al 64’, segnando il 5-0 con un colpo di testa su cross di Kalulu.

Con questa vittoria la Juventus manda un segnale forte al campionato, consolidando la propria risalita in classifica e avvicinandosi ulteriormente alla vetta, mentre la Cremonese esce dallo Stadium con una sconfitta pesante e molte riflessioni da fare.

IL TABELLINO

JUVENTUS-CREMONESE 5-0

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6,5, Bremer 7 (26′ st Koopmeiners 6), Kelly 6, Cambiaso 6 (17′ st Cabal 6); Locatelli 6,5 (26′ st Adzic 6), Thuram 7; McKennie 7,5, Miretti 7 (38′ st sv Openda), Yildiz 7 (17′ st Zhegrova 6); David 7. A disp.: Perin, Pinsoglio, Kostic, Joao Mario, Rouhi, Felipe. All.: Spalletti 7,5

Cremonese (3-5-2): Audero 6,5; Terracciano 5, Baschirotto 5, Bianchetti 5,5; Zerbin 6, Grassi 6 (38′ st Folino sv), Bondo 5,5 (25′ st Vandeputte 6), Johnsen 5,5 (1′ st Floriani 5,5), Pezzella 5; Vardy 5 (13′ st Vazquez 6), Bonazzoli 5,5 (13′ st Sanabria 6). A disp.: Silvestri, Nava, Barbieri, Valoti, Moumbagna, Collocolo, Ceccherini, Faye, Lordkipanidze. All.: Nicola 5

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 12′ Bremer, 15′ David, 35′ Yildiz, 3′ st aut. Terracciano, 19′ st McKennie

Ammoniti: Pezzella (C)

Espulsi: al 27′ Nicola (C) per proteste

Note: al 35′ Yildiz (J) sbaglia un calcio di rigore