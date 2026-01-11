Lecce-Parma 1-2, la sfida salvezza la decide Pellegrino: i salentini finiscono in 9

Gli altri gol sono di Stulic per i giallorossi, un autogol di Tiago Gabriel per i parmensi

Nel match delle 12.30 della 20esima giornata di Serie A, il Parma espugna in rimonta il via del Mare di Lecce con il risultato di 2-1 e ottiene la sua prima vittoria nel 2026. Dopo il vantaggio dei salentini siglato al 1′ da Stulic, gli emiliani prima pareggiano con un autogol di Tiago Gabriel al 64′ e poi passano con la rete decisiva di Pellegrino al 72′. Il Lecce chiude il match in nove uomini per le espulsioni di Banda al 57′ e di Gaspar al 94′.