Cremonese-Cagliari 2-2, il doppio vantaggio non basta ai grigiorossi: pareggio in extremis

La Cremonese trova il doppio vantaggio, il Cagliari rimonta nella ripresa. Finisce 2-2 la sfida dello ‘Zini’ valida per la 19/a giornata di Serie A. La squadra di Nicola domina il primo tempo, chiuso avanti 2-0 grazie alle reti di Johnsen al 4′ e di Vardy al 29′. In avvio ripresa, al 6′, gli ospiti accorciano le distanze con Adopo e nel finale, al 43′, siglano la rete del pari con il neoentrato Trepy. I lombardi salgono così a 22 punti tornando a muovere la classifica dopo due ko di fila, mentre i sardi avanzano a quota 19, a +6 sulla zona retrocessione.
